Wegen der Corona-Pandemie sind nun auch die Thüringer Bachwochen abgesagt worden. Die Thüringen Tourismus GmBH (TTG) und der Veranstalter die Thüringer Bachwochen teilten in einer gemeinsamen Medienerklärung mit, dass das Festival aufgrund der aktuellen Risikolage durch das Covid-19-Virus in diesem Jahr vollständig abgesagt wurde.

Die Absage betrifft auch die für den 5. April geplante feierliche Eröffnung der Himmelsburg-Rekonstruktion als Darstellung in Virtual Reality (VR). TTG-Geschäftsführerin Bärbel Grönegres sagte dazu: „Eine öffentlichkeitswirksame Aktion wie diese lebt nicht nur vom regionalen und überregionalen Publikum der Bachwochen, sondern auch von der Aura dieses erstklassigen Festivals."

Die Entscheidung sei in Absprache mit der für Kultur zuständigen Thüringer Staatskanzlei getroffen worden. Festivalleiter Christoph Drescher zeigt sich sehr bestürzt: „Über zwei Jahre haben wir die diesjährige Festival-Ausgabe geplant und vorbereitet, alles organisiert und beworben, bereits einen großen Teil der Tickets verkauft - dies nun absagen zu müssen, ist ein inhaltliches, emotionales und finanzielles Desaster. Für die Thüringer Bachwochen ist diese Absage eine große Herausforderung, der wir mit Respekt entgegensehen.“ Thüringens neue Kulturstaatssekretärin Tina Beer erklärte zur Absage, dass die Entscheidung eine "richtige und verantwortungsvolle" gewesen sei. "Als Landesregierung werden wir natürlich zu unseren Zusagen stehen und den Trägerverein des Festivals unterstützen, um seinen Fortbestand zu sichern. So freuen wir uns bereits jetzt auf wunderbare und spannende Bachwochen 2021", so Beer weiter.