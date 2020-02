Rund 200 Menschen haben am Donnerstagabend auf dem Erfurter Anger eine Mahnwache für die Opfer des Terroranschlags von Hanau gehalten. Der rund halbstündigen Mahnwache war ein ökumenisches Friedensgebet in der nahegelegenen Lorenzkirche vorausgegangen. Auf diesem hatten der Senior des Kirchenkreises Matthias Rein und Dechant Marcellus Klaus gesprochen.

An der anschließenden Mahnwache, nahmen zahlreiche Menschen aus verschiedenen Schichten der Gesellschaft teil. Auch viele Personen aus der Politik, darunter Ex.Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), Ex-Innenminister Georg Maier (SPD), die Kulturstaatssekretärin Babette Winter oder der Erfurter Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD). Auf dem Anger wurden Kerzen angezündet, die an den Terroranschlag, bei dem insgesamt elf Menschen ihr Leben verloren erinnern sollten. Für den Samstag ist eine bundesweite Großdemonstration für Frieden, Miteinander und Toleranz im hessischen Hanau angekündigt.