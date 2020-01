Zum 12. Mal lobt die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) den Wettbewerb „Goldener Kirchturm“ aus. Mit dem Ehrenamts-Preis sollen gelungene Modelle zum Erhalt von Kirchen ausgezeichnet sowie zur Nachahmung empfohlen werden. Das Preisgeld beträgt für die beiden ersten Plätze in Thüringen und Sachsen-Anhalt jeweils 4.500 Euro sowie für die jeweils beiden zweiten Plätze 1.500 Euro. Ausgezeichnet werden können Fördervereine, Freundes- und Arbeitskreise sowie Initiativen der Kirchengemeinden. Einsendeschluss für die Bewerbungen ist der 31. Januar 2020. Der Preis wird zum jährlichen Treffen der Kirchbaufördervereine überreicht.

„Was Sie in den Kirchbaufördervereinen für Ihre Dorf- oder Stadtkirche leisten, ist unverzichtbar und verdient Anerkennung und Aufmerksamkeit. Dieses Engagement zu würdigen und über diese wertvolle Arbeit zu berichten, dazu dient auch unser Wettbewerb“, sagt Propst Christoph Hackbeil, Beauftragter der EKM für die Kirchbauvereine. Die Engagierten könnten gleich doppelt gewinnen: Geld und Aufmerksamkeit. „Beide sind wichtig für die Vorhaben an Kirchengebäuden“, so Hackbeil. Mit dem Preis sei in den vergangenen Jahren die Aufmerksamkeit einer breiten Öffentlichkeit auf das Engagement der Kirchbaufördervereine gelenkt worden.

Kriterien der Auslobung sind besonderes ehrenamtliches Engagement, Lösungen für langfristige Projekte, kreative Modelle von Fundraising und Spendenmanagement, Vernetzungen mit der Kommune und anderen Trägern sowie kreative Vorhaben für die Nutzung von Kirchen und Kirchenräumen.

Der Förderpreis „Goldener Kirchturm“ wird jährlich von der EKM jeweils für die Nordregion (Propstsprengel Stendal-Magdeburg und Halle-Wittenberg) und für die Südregion (Propst¬sprengel Gera-Weimar, Eisenach-Erfurt und Meiningen-Suhl) vergeben. Die Preisverleihung erfolgt bei den Kirchbauvereinstreffen für die Nordregion am 4. April in Halberstadt und für die Südregion am 18. April in Neudietendorf.