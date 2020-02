Johann Ambrosius Bach war Stadt- und Hofmusikus in Eisenach und hatte einen Zwillingsbruder, der ihm zum Verwechseln ähnlich sah. Die Musikwelt erinnert an seinen 375. Geburtstag und 325. Todestag.

Der Jubilar kam am 22. Februar 1645 als Sohn des Erfurter Stadtpfeifers Christoph Bach und dessen Frau Magdalena, geborene Grabler, in Erfurt zur Welt. Bereits als Neunjähriger erhielt er in Arnstadt eine musikalische Ausbildung. Nach seiner Wanderschaft trat er 1667 in die Erfurter Ratsmusik ein und heiratete am 8. April 1668 in der Kaufmannskirche Elisabeth Lemmerhirt.

Johann Ambrosius hatte einen Zwillingsbruder Johann Christoph. Zwischen beiden muss eine außergewöhnliche Ähnlichkeit bestanden haben.

