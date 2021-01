Unter dem Motto „Schaut hin, schaltet ein, seid dabei“ findet am 6. Februar um 18 Uhr ein Zoom-Gottesdienst zum Kirchentagssonntag statt. Der Landesausschuss Kirchentag in Mitteldeutschland lädt damit am Vorabend des Kirchentagssonntages dazu ein, nicht getrennt in den verschiedenen Kirchenräumen vor Ort sondern gemeinsam in einem virtuellen Raum ökumenisch zu feiern. Weiter Informationen unter: www.ekmd.de/kirche/themenfelder/kirchentag.

„Jedes Jahr sind alle Kirchengemeinden bundesweit eingeladen, ihren Gottesdienst zum Kirchentagssonntag zu feiern und sich so auf den kommenden Kirchentag einzustimmen. Damit kommt ein Stück des besonderen Flairs des Kirchentages in die Gemeinden“, berichtet Ilka Ißermann vom Leitungskreis des Landesausschusses in Mitteldeutschland. Der Landesausschuss Kirchentag rufe dieses Jahr erstmals zur gemeinsamen virtuellen Feier ein. „Im Gegensatz zum Kirchenraum können hier auch Posaunen erklingen und Lieder gesungen werden“, so Ißermann.

Für die Teilnahme ist eine Anmeldung unter der Angabe von Name, E-Mail-Adresse und Kirchengemeinde bis zum 3. Februar notwendig. Nach Anmeldeschluss werden die Zugangsdaten für die Video-Konferenz versandt. Anmeldung an: kirchentag@ekmd.de.