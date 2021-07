Mit einer Illumination der Predigerkirche erinnert die Wartburgstadt an das 800. Hochzeitsjubiläum der Heiligen Elisabeth. Freitag und Samstag (jeweils von 22 Uhr bis 24) verwandelt der Lichtkünstler Philipp Geist das mittelalterliche Sakralgebäude in ein leuchtendes Kunstwerk.

Der aus Witten stammende Künstler hat bereits Erfahrung mit kirchlichen Gebäuden in Thüringen,. Im Advent 2020 brachte er das Erfurter Augustinerkloster zum Licht. Mit seinen Installationen erhellte er auch bereits die Christus-Statue in Rio de Janeiro, den Azadi-Turm in Irans Hauptstadt Teheran und die Kölner Domplatte.