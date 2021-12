Die Kirchengemeinden der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) laden zu Silvester (31. Dezember) und Neujahr (1. Januar) zu Gottesdiensten, Andachten, Konzerten und Aktionen ein. Klöster bieten Aufenthalte zum Jahreswechsel an.

Veranstaltungen zum Jahresende Sachsen-Anhalt/Brandenburg (Auswahl):

Zu einem Gottesdienst zum Jahreswechsel mit Abendmahl lädt die Luthergemeinde in Halle am Silvesternachmittag (15 Uhr) ein. Im Kirchenkreis Bad Liebenwerda gibt es am Altjahrsabend (17 Uhr) eine regionale Jahresschluss-Andacht mit Abendmahl in der Christuskirche in Falkenberg.

Auf den Türmen der Stadtkirche in Lutherstadt Wittenberg spielen der Posaunenchor St. Martin und das Querbeet-Ensemble am Abend (17.50 Uhr) des letzten Tages im Jahr.

Im Merseburger Dom spielt Domorganist Michael Schönheit an der Ladegastorgel ein Konzert zum Jahresausklang (18 Uhr).

Am Silvester-Abend musizieren in Naumburg das Thomaner-Ensemble „Consortium Vivente“ und Wenzelsorganist Nicolas Berndt gemeinsam in zwei Galakonzerten (20 und 21 Uhr). Passend zum Jahresausklang erklingt festliche und besinnliche Musik verschiedener Jahrhunderte in der von Kerzenschein erleuchteten Wenzelskirche. Das Ensemble besteht aus ehemaligen und aktiven Mitgliedern des Thomanerchores und wird vom ehemaligen Präfekten Max Gläser geleitet. An der Hildebrandt-Orgel kommt unter anderem eine eigens zusammengestellte „Silvestersuite“ zur Aufführung.

Veranstaltungen zum Jahreswechsel in Thüringen (Auswahl):

Zu Silvester finden viele Andachten und Gottesdienste statt, so lädt die Kirchengemeinde Rüdersdorf-Kraftsdorf zum Familiengottesdienst in der Rüdersdorfer Kirche ein (16 Uhr) und in der Kirche Nöbdenitz ist ein Gottesdienst zum Altjahresabend mit Abendmahl geplant (14 Uhr).

Silvesterkonzerte gibt es zum Beispiel in Denstedt mit Michael von Hintzenstern an der Orgel (17 Uhr), als Orgelmusik zum Jahresausklang in Bad Salzungen (18 Uhr) und in der Erfurter Predigerkirche mit Matthias Dreißig (21 Uhr). In der Blasii-Kirche in Nordhausen zündet Kantor Michael Goos ein Orgelfeuerwerk der Extraklasse. Die gesamte Kollekte des Abends geht an die Initiative „Künstler unterstützen“.

Der Kirchenkreis Altenburg organisiert einen ZOOM-Gottesdienst unter dem Motto „Alles hat ein Ende - das Ergebnis zählt!“ am 31. Dezember um 15 Uhr. www.suptur-abg.de

Zum nächtlichen Jahresausklang wird am 31. Dezember unter anderem in Bad Klosterlausnitz (Kirche, 22.45 Uhr) und Neudietendorf (Saal der Brüdergemeine, 23.30 Uhr) eingeladen.

Einige weihnachtliche Aktionen laufen noch. So sind die Krippenfenster in der Kirche St. Helena in Gotha-Siebleben bis Epiphanias (6. Januar) zu sehen: Die Krippenszenen zeigen traditionelle Varianten aber auch Motive, die zum Nachdenken anregen sollen. Die Kirche ist täglich von

8 bis 18 Uhr geöffnet.

In Herbsleben sind bis zum 6. Januar Krippenspiel-Stationen mit Bildern aufgebaut, dazu gibt es Geschichten, Gebete und über einen QR-Code Bläser- und Klavier-Musik. Zudem ist an jeder Station eine Bastel-Zutat zu finden, so dass Zuhause ein Federengel entstehen kann. Die Wegepläne liegen in der Kirche bereit.

Im Kloster Volkenroda wird bis zum 6. Januar ein Krippenweg angeboten: Krippen und Krippendarstellungen sind hinter beleuchteten Fenstern zu sehen.

Die Installation „Silence – der andere Advent“ der Düsseldorfer Künstlergruppe „Area Composer“ im Augustinerkloster läuft noch bis 31. Dezember jeweils Mittwoch bis Sonntag von 16 bis 19 Uhr, um 18 Uhr findet eine Vesper statt.

Im Kloster Volkenroda läuft eine Freizeit vom 29. Dezember bis 1. Januar für junge Menschen zwischen 16 und 24 Jahren mit Sekt, Wunderkerzen, Fackelspaziergang, Besinnung, Tanzen, Gemeinschaft und Gebet. Im Augustinerkloster Erfurt wird vom 30. Dezember bis 2. Januar zu Besinnung und Feier mit Zeit für Rück- und Vorschau sowie Vergnügliches eingeladen. Die gottesdienstlichen Feiern, Stundengebete und gemeinsamen Mahlzeiten strukturieren den Tag. Dazu kommen Impulse, Gespräche, Aktionen und gemeinsame oder individuelle Unternehmungen.

Am Neujahrstag ist in Eisenach auf der Wartburg im Gottesdienst der Reihe „LebeWorte – Prominente und ihre Bibelverse“ Reinhard Krebs, Landrat des Wartburgkreises, zu Gast. Für die musikalische Gestaltung sorgt der Posaunenchor Eisenach (18 Uhr). Am 2. Januar gibt es in der Georgenkirche in Eisenach (10 Uhr) einen Kantatengottesdienst, der live im Wartburgradio sowie im Livestream und zum Nachhören unter wartburgradio.org übertragen wird.