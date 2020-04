Wittenberg (red) - Auf der Internetseite der Stadtkirchengemeinde Wittenberg finden sich aktuelle Angebote, Gottesdienst zuhause zu feiern. Ebenso laden zahlreiche Radio- und Fernsehgottesdienste zum Mitfeiern ein.

Die Gemeinde ruft dazu auf, Ostern in häuslicher Gemeinschaft zu feiern. In der Religionsgeschichte sei das Wohnhaus immer auch ein Ort der Andacht und des Gebets gewesen, so Stadtkirchenpfarrer Johannes Block. "Es ist wichtig, die Kräfte der eigenen Seele zu stärken. Es ist wichtig, für das Wohlergehen der Stadt und ihrer Bewohner zu bitten und zu beten", heißt es weiter in einer Pressemitteilung. Die Glocken der Stadtirche läuten wie gewohnt, täglich um 12 und um 18 Uhr. Von Dienstag bis Sonntag in de Zeit von 11.30 bis 16 Uhr ist die Kirche für Einzelpersonen zum stillen Gebet geöffnet.

Der Wittenberger Stadtkonvent der Communität Christusbruderschaft Selbitz bietet unter der Nummer 03491 628321 ein lokales Seelsorgetelefon an. Die bundesweite Telefonseelsorge ist unter den Nummern 0800 1110-111 oder 0800 1110-222 oder 116123 erreichbar.