Christus ist die wichtigste Heilsgestalt innerhalb der nach ihm benannten Weltreligion. Seine äußerlichen Merkmale orientieren sich an den bekannt gewordenen biographischen Details des Nazareners Jesus, dessen Geburt wir zu Weihnachten feiern und dessen Leiden und Auferstehung in der Zeit um Ostern gedacht wird. Am Design der Christusfigur arbeitet die Kirche seit rund 2.000 Jahren. Einige Wesensmerkmale seien in Erinnerung gerufen: Jesus Christus hat das Menschenweib Maria zur Mutter und ist als Gottes Sohn zugleich Erbe jener Verheißung, welche dem Königtum Davids verheißen wurde. Er ist Arzt der Betrübten und Heiler der Kranken, Priester der Suchenden und Prediger der Fragenden. Bleibt unbekannter Wanderer, der bei dir zu Gast sein will, gestrenger Richter der Gedanken und zugleich Retter der Verurteilten. Ist einsam Verstoßener und Mitte aller seiner Anhänger ebenso. Als Wundertäter feiert er den Umsturz bekannter Ordnungen, die er mit mysteriösen Ausnahmen dennoch bekräftigt. Er bastelte sich zwar mal eine Geißel - aber ansonsten war er den Waffen abhold. Er erklärte die Welt, indem er auf ihr tiefes Geheimnis hinwies. Und - er lehrt die Kunst richtig zu beten. Reden und Schweigen des menschlichen Geistes werden in den Gebeten Jesu als Brücke zwischen Sagen und Hören miteinander verbunden und bewirken Segnen und Gesegnet-Werden. Die alte Zeit war von diesen Dingen dermaßen überzeugt, dass man nicht nur Brot und Wein segnete, bevor man sich gemeinsam zu Tisch setzte. Man segnete auch die Waffen, mit denen man dem Feind entgegen ziehen musste. Wir segnen keine Waffen, sondern wollen einander Öl und Getreide, Brot und Wein segnen. Denn wir wissen inzwischen, dass Sieger und Besiegte vor Christus werden gleichermaßen kapitulieren müssen. Still legen sie ihre Waffen ab. Und möchten sie gern gegen etwas ganz anderes eintauschen. Gegen etwas, was noch nicht offenbar geworden ist …