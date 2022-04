Bei der alten DDR-NVA erhielten wir für das Sturmgepäck Teil II irgend so ein komisches Dauerbrot. Das war Büchsenzwieback mit Ewigkeitsanspruch - "Atomkeks" genannt. Eiserne Rationen, von denen ein Gramm den ganzen Monat satt machen sollte. Gibt es sowas überhaupt? Gibt es - aber nicht für den Bauch, sondern für den Geist. Der 23. Psalm ist so eine eiserne Ration. Man kann ihn sich immer aufsagen. Vor bzw. nach Niederlagen und auch bei Erfolgen, die das Leben einem zumutet. Der dreiundzwanzigste Psalm benutzt nur freundliche Bilder und singt in keiner einzigen Zeile von Rache oder Vergeltung - „Gott behüte!” Gott wird im Psalm 23 als guter Hirte vorgestellt, der jeden einzelnen in der Herde behütet. Behüten - hat auch mit „Hut” zu tun.

Die Kopfbedeckung des Hutes ist gemeint - gleichermaßen wie das Hüten und Behüten. Eines schützenden Hutes wegen fallen zwar schlechte Einflüsse und Einfälle anderer einem selber nicht so leicht auf den Kopf, zumal die Steigerung des Hutes im Schutzhelm noch einmal triumphiert. Wenn auch diese einfache Tatsache natürlich zu ihrer eigenen Parodie führen musste - sogenannte Alu-Hüte - ist die Ahnung, dass geistige Einflüsse und törichte Propaganda den menschlichen Sinn verwirren können, alles andere als abwegig.

Wie kann man sich schützen? Während der katholischen Eucharistiefeier gibt es einen klugen Einschub (Embolismus) innerhalb des Vaterunsergebets: „ … Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde …”. Damit sind gleichermaßen schlechte Filme und bösartige Gedanken gemeint. Alle privaten Lügen und öffentlichen Irreführungen durch Verschwörungspolitiker und Propagandaministerinnen. Wer nun den 23.Psalm kennt und aufsagen kann - ist gut beraten. Vor und nach Impfungen, bei allen möglichen und unmöglich gemachten Spaziergängen und so weiter. Der Bundestag diskutierte heute die Einführung eines entsprechenden Gesetzes zur Impfpflicht, die von vielen Kritikern zurecht als Impfzwang bezeichnet wird. Ist aber nun Gott sei Dank vom Tisch.

Der 23. Psalm war schon das Gebet der DDR-Bausoldaten und der Wehrdienstverweigerer all over the world. Die Märtyrer haben ihn aufgesagt, bevor in der römischen Kaiserzeit die Käfiggitter zur Arena hochgezogen und die Löwen eingelassen wurden. Man kann diese wenigen und doch so wichtigen Verse sich immer vor Augen halten. Und wird sie wohl ebenfalls singen, wenn der Bußgeldbescheid wegen verweigerter Zwangsimpfung eines Tages - das sei ferne - doch noch im Briefkasten klappern sollte. Denn an den Zeiten hat sich nämlich nicht viel geändert. Noch weniger aber an der Wahrheit: „Der HERR ist mein Hirte!"