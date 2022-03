Am kommenden Samstag (5. März) beginnt die diesjährige Bauernmarkt-Saison im Kloster Volkenroda. Auf dem Markt werden viele Produkte rund um Hof und Garten angeboten: Haus- und Nutztiere, Obst und Gemüse, Brot und Käse, Kunst und Keramik sowie Arbeitszubehör. Der Tier- und Bauernmarkt wird traditionell von März bis Dezember an jedem ersten Samstag im Monat von 8 bis 12 Uhr veranstaltet. Vor der Corona-Zeit kamen jeweils mehr als tausend Besucher. Dieses Jahr wird die Situation immer den jeweiligen Corona-Regeln angepasst. Der Eintritt beträgt 1,50 Euro.

„Wie in jedem Jahr freuen wir uns auf die Saison. Endlich geht es wieder los in Hof und Garten, und bei uns kann man alles kaufen, was dafür nötig ist“, sagt Sabine Beykirch von der evangelischen Kommunität im Kloster Volkenroda. „Wobei es uns nicht nur um den Verkauf geht sondern auch darum, das Miteinander und Füreinander in der Region zu befördern. Es soll ein Markt der Begegnung sein, bei dem soziale Kontakte gepflegt werden. Zudem können sich die Händler damit ein festes Einkommen sichern“, betont Sabine Beykirch.

Etwa 50 Händler stellen jedes Mal auf dem Bauernmarkt aus. Auch für Familien gibt es auf dem Hof des Klostergutes viel zu sehen und zu kaufen. Kinder können Tiere unmittelbar erleben, die früher selbstverständlich zu einem Hof gehört haben, wie Hühner, Enten, Gänse, und Tauben. Auch Ziervögel, Kaninchen und Meerschweinchen werden angeboten.

Ein Bibelwort auf den Eintrittskarten regt zum Nachdenken an, die Besucher erhalten kostenlos christliche Kalender. Während der Marktzeit können die Besucher die Klosteranlage, den Christus-Pavillon und die Klosterkirche besichtigen. Für den Christuspavillon beginnt die Saison erst Anfang Mai. Der Kontakt für Händler: Sabine Beykirch, Tel. 036025-55912.

Alle Bauernmarkt-Termine: 5.3. / 2.4. / 7.5. / 4.6. / 2.7. / 6.8. / 3.9. / 1.10. / 5.11. / 3.12.

Hintergrund:

Das Klostergut Volkenroda wird als Schulbauernhof seit 1994 von der Jesus-Bruderschaft bewirtschaftet. Im Jahr 2001 wurde der Christus-Pavillon von der Weltausstellung EXPO in Hannover nach Volkenroda umgesetzt. Zur Klosteranlage gehören auch ein Jugendbildungszentrum und ein Gästehaus.