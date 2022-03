Zum zweiten Harzblick‐Wandermarathon mit dem Motto „grenzgänger*in“ laden der Kirchenkreis Südharz sowie Kirchengemeinden, Vereine, Schulen, Kindergärten, Kommunen und der Verein „Harzklub“ Interessierte aus ganz Deutschland am 16. Juli ein. Zwischen den Südharz-Orten Ellrich und Ilfeld sowie länderübergreifend mit Wegstationen in Walkenried (Niedersachsen) und Benneckenstein (Sachsen‐Anhalt) sind drei Wegstrecken geplant. Mit dem Spendenerlös soll der Stadtwald von Ellrich aufgeforstet werden. Interessierte können sich per Online-Formular anmelden: www.harzblick‐wm.de.

Die Strecken sind als Dreiländermarathon über 42,3 Kilometer, als Halbmarathon über 21,5 Kilometer und als Familienwanderweg über 5,3 Kilometer geplant. An verschiedenen Wegstellen gestalten Kindergärten und Schulen kleine Kunstprojekte zum Thema „grenzgänger*in“.

„Die Corona‐Entwicklung lässt es wieder zu: Nach einem ersten erfolgreichen Wandermarathon im Lutherjahr 2017 laden wir dieses Jahr erneut dazu ein“, sagt Jochen Lenz, Pfarrer in Ellrich. Der Wandermarathon werde nicht‐kommerziell sowie durchweg ehrenamtlich vorbereitet und gestaltet, informiert er. Mit zwei Euro Spende pro Teilnehmenden werde in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Forstamt der Ellricher Stadtwaldes nach den vergangenen Dürrejahren wieder aufgeforstet. Geplant seien etwa 1.500 Teilnehmende. „Im Vergleich zum Rennsteiglauf und anderen Lauf‐ und Wandergroßveranstaltungen bleiben wir damit bewusst ein kleineres und dadurch umweltschonendes Projekt“, betont Lenz.

„Wir sagen: Es ist Zeit, sich wieder zu bewegen; es ist wichtig, gerade auch in diesen unruhigen Zeiten nicht zu erstarren, sondern Bilder der Hoffnung und Gemeinschaft zu sammeln und miteinander auf dem Weg zu sein. Darum rufen wir dazu auf: Bilden Sie ein Team, laufen oder wandern Sie einen Tag mit uns durch den Südharz“, so der Pfarrer.

Weitere Informationen im Internet: www.harzblick‐wm.de