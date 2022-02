Der Dokumentarfilm „Kreisgang“ über Carl Friedrich von Weizsäcker ist am kommenden Freitag (25. Februar, 19 Uhr) im Kirchensaal der Evangelische Brüdergemeine Neudietendorf zu sehen. Im Anschluss wird zum Gespräch mit der Regisseurin Elisabeth Raiser eingeladen. Die Tochter von Carl Friedrich von Weizsäcker zeichnet in dem Dokumentarfilm den Lebensweg ihres Vaters nach. Im Zentrum stehen Weizsäckers Thesen zu den Bedingungen des Friedens und sein Verständnis von „Weltinnenpolitik“ als christlichem Auftrag. Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Anmeldung wird über ein Online-Formular erbeten: http://www.ev-akademie-thueringen.de/veranstaltungen/3576/.

„Als bedeutender Physiker des 20. Jahrhunderts nahm Weizsäcker zunehmend Stellung zu friedenspolitischen Fragen. Er, der maßgeblich an der Erforschung der Kernenergie beteiligt war, engagierte sich später unermüdlich gegen den Einsatz von Atomwaffen und für eine globale Verantwortung von Technik und Wissenschaft“, erinnert Dr. Sabine Zubarik, Studienleiterin der Evangelischen Akademie Thüringen. Weizsäcker habe dabei die Bezeichnung „Weltinnenpolitik“ bevorzugt. „Dass der Begriff der Außenpolitik problematisch ist, weil er einerseits von einem abgrenzbaren Inneren ausgeht und andererseits unbequeme Sachverhalte auslagert, wird insbesondere in Zeiten von globalen Krisen augenscheinlich“, kommentiert die Studienleiterin. „Weizsäcker hat damit ein starkes Verantwortungsgefühl für das Gelingen internationaler Beziehungen und die Bewahrung der Schöpfung für zukünftige Generationen verbunden“, so Zubarik.

Die Veranstaltung findet als Kooperation zwischen der Brüdergemeine Neudietendorf, dem Medienzentrum der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) und der Evangelischen Akademie Thüringen statt.

Carl Friedrich Weizsäcker, ab 1916 Freiherr von Weizsäcker, (1912-2007) war ein deutscher Physiker, Philosoph und Friedensforscher. Der evangelische Christ sah einen „radikalen Pazifismus als das christlich einzig Mögliche“.

25. Februar (Fr), 19 Uhr, Kirchensaal der Evangelische Brüdergemeine Neudietendorf

Vorführung „Kreisgang“ und Gespräch mit der Regisseurin Elisabeth Raiser