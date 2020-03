Der Domchor feierte 2019 sein 200 jähriges Jubiläum, ein besonders wichtiger Teil des Domchores ist die Förderung der musikalischen Nachwuchsarbeit in der Domsingschule, in der ab der 1. Klasse Kinder den Weg zur Musik finden und von Grund auf ein Gefühl für den Chorgesang erlernen. Das Herausragende ist, dass von klein auf die Singschülerinnen und Singschüler auch mit den Jugendlichen und Erwachsenen gemeinsam bei Projekten, wie beispielsweise dem Weihnachtssingen agieren, generationsübergreifend musiziert werden kann und sich ein beeindruckender Gesamtklang entwickelt. Darüber hinaus gestaltet die Domsingschule aber auch ganz eigenständige Projekte wie Familienkonzerte, die auch zum Mitmachen anregen oder szenische Singspiele.

Die Domsingschule sucht aktuell wieder junge engagierte NachwuchssängerInnen um sich musikalischen Projekte zu widmen. Seit Januar dieses Jahres hat die Leitung der Singschule ehrenamtlich die Musikpädagogin Melanie Weilepp übernommen, nachdem unsere langjährige Singschulleiterin im Dezember verabschiedet wurde und aus privaten Gründen ausschied.

Sie freut sich besonders auf das vielfältige Arbeiten mit den Kindern in kleinen Singschulklassen. Als herausragendes Projekt, wird im September das Stück „Franziskus“ aus der musikalischen Feder von Barry Jordan und Textgestaltung von Bianca Hein uraufgeführt. Mit dem Projekt „Alles Franziskus!“ möchte die Magdeburger Dommusik in innovativer Weise ein Stück für Kinder- und Jugendliche der Domsingschule und des Domchores, aber auch in Kombination mit einem professionellen Orchester, einem Solisten sowie den Erwachsenen des Domchores als Generationenprojekt umsetzen und das in vielen Hinsichten einer einstündigen Oper nahekommt. Hierbei können die Kinder auch szenisch agieren. Darüber hinaus gestaltet die Domsingschule teilweise Gottesdienste mit sowie das Weihnachtssingen und hat so die Möglichkeiten die Anlässe im Domes mitzugestalten.

Wenn die Kinder zu Jugendlichen heranwachsen besteht zunächst die Möglichkeit im Jungen- und Mädchenchor mitzuwirken und später in der Jungen Kantorei die Ausbildung fortzuführen. Die Junge Kantorei widmet sich sehr eigenständig Projekten wie Weihnachtskonzerten mit spezieller englischer Literatur, aber auch gemeinsame Konzertreisen u.a. 2018 nach Finnland stehen auf dem Programm.

Der zeitliche Aufwand den die Kinder investieren müssen, ist am Anfang sehr gering, er umfasst im ersten Jahr eine Probe von 45 Minuten in der Woche. Der Unterricht findet im Probenraum des Domes statt.

Melanie Weilepp hat sich der Musik seit frühester Kindheit verschrieben, so das sie bereits im Schulchor mitsang und ab der 7. Klasse Mitglied des Landesgymnasium für Musik in Wernigerode wurde und eine fundierte Ausbildung bekam. Neben der musikalischen Schulung, absolvierte sie auch eine Zusatzausbildung in Chorleitung und erlangte das C1 Zertifikat. Stetiger Klavier- und Gesangsunterricht bereicherten ihren Werdegang. Nach dem Abitur begann Melanie Weilepp eine Grundschulstudium an der Martin-Luther-Universität in Halle an der Saale. Musikalisch verwirklichte sie sich als Mietglied des Kammerchores Wernigerode, in dem viele ehemalige Schülerinnen und Schüler des Spezialgymnasiums für Musik im Erwachsenenalter weiter singen. Seit 2004 ist sie als Lehrerin an der Grundschule für die Fächer Deutsch, Mathematik, Musik und Sport tätig. Seit Januar 2020 ist Melanie Weilepp Teil des Domchores und hat die ehrenamtlich die Leitung der Domsingschule übernommen und freut sich auf viele gemeinsame musikalische Projekte und schöne Momente mit den Kindern der Klassen 1 bis 3 in den Probenräumen des Magdeburger Domes.

Probenzeiten 2019/2020:

- 1.und 2. Klasse: donnerstags 16.00 – 16.45 Uhr

- 3. Klasse: dienstags 16.00 – 16.45 Uhr

- ab 4. Klasse Mauritius- und Katharinenchor: montags 16.00 – 16.50 Uhr und

mittwochs 16.00 – 16.50 Uhr