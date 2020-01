Magdeburg (epd). Zu einem christlich-muslimischen Gesprächsabend laden am Donnerstag (30. Januar) evangelische Christen und die Islamische Gemeinde in die Moschee nach Magdeburg ein. Ab 19 Uhr geht es unter dem Titel "Kennst Du Mohammed? Kennst Du Jesus?" um die beiden großen Gründergestalten von Islam und Christentum, wie ein Sprecher der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland mitteilte.

Pfarrer Konstantin Rost, einer der Organisatoren der Veranstaltung, sagte: "Nur im Dialog ist ein gutes Miteinander möglich. Und da Christen und Moslems der Glaube an den einen Gott verbindet, haben sie so viele Anknüpfungspunkte für Gespräche." Da der Umgang mit dem Islam eines der großen gesellschaftlichen Themen der Gegenwart sei, wollten Magdeburger Christen und Moslems zeigen, dass durch ein besseres Kennenlernen ein friedliches und vertrauensvolles Miteinander möglich sei.

Seit etwa drei Jahren veranstalten die Islamische Gemeinde Magdeburg und der Evangelische Kirchenkreis Magdeburg das christlich-muslimische Gespräch. In den Gesprächen geht es um soziale Verantwortung, Religion und Gewalt, Umgang mit religiösen Fundamentalismus, Feiertage oder Riten der Religion.