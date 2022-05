Mit einem abwechslungsreichen Programm für die ganze Familie feiert das Magdeburger Telemann-Zentrum erstmals ein Telemann-Sommerfest. Zwischen Gesellschaftshaus, Gruson-Gewächshäusern und der Allee des Klosterbergegartens entfaltet sich am Sonnabend, 25. Juni, 15 bis 23 Uhr, ein buntes, barockes Treiben mit viel Musik, Walkacts, historischen Spielen und kreativen Mitmach-Angeboten. Alle Führungen und die Angebote unter freiem Himmel sind kostenfrei, für Speis und Trank ist gesorgt. Der Vorverkauf für die Konzerte läuft.

Historische Holzspiele laden zu einer spielerischen Zeitreise durch verschiedenste Länder und Kulturen ein. Wer kreativ tätig sein möchte, kann in Workshops Blumenarrangements oder üppigen Kopfschmuck gestalten, dem Komponisten Telemann eine neue Frisur zeichnen oder sogar erste eigene barocke Tanzschritte wagen. Wie eine barocke Perücke hergestellt wird, kann ebenso bestaunt werden wie verblüffende Seifenblasenkunst. Mit dabei sind u. a. das Magdeburger Friseurmuseum, die Illustratorin Kathrin Neumann-Taubert, die Spiel- und Erlebniswelten „Holzspiele Event“, die Künstler*innen Nele Jäger und Michael Prosi, der Seifenblasenkünstler Thomas Blank sowie das Pastel BlumenCafe. Im Rahmen des Tanzworkshops, der am zum Telemann-Sommerfest dreimal stattfindet, vermittelt der Tanzpädagoge Kaspar Mainz allen Interessierten die Grundzüge der hohen Kunst des barocken Tanzes. Tänze wie Menuett, Sarabande und Gigue, die uns heutzutage sonst eher aus den Programmheften klassischer Konzertprogramme bekannt sind, werden so wieder ganz lebendig. Neben Parkführungen gibt es auch Führungen durch das Gesellschaftshaus mit seiner aktuellen Ausstellung. Für Speis und Trank ist gesorgt.

Am Abend schließt sich ein mit Lorenzo Gabriele und dem Ensemble „La Tabatière“ hochkarätig besetztes Konzert im Gesellschaftshaus an. Im Mittelpunkt des Programms stehen Kompositionen der beiden Freunde Georg Philipp Telemann und Georg Friedrich Händel, die nicht nur die Leidenschaft für die Musik, sondern auch für die Liebe zu Blumen und anderen Gartengewächsen teilten. Neben Auszügen aus Telemanns Tafelmusiken erklingen in dem moderierten Konzert Triosonaten und Instrumentalmusiken aus Opern Händels. Mit dem Ensemble gibt es auch ein Wiedersehen mit dem Flötisten Lorenzo Gabriele, dem Gewinner des Telemann-Wettbewerbs 2015. Das auf historische Aufführungspraxis spezialisierte junge Ensemble „La Tabatière“ trägt aktuell den Titel „Rheinsberger Hofkapelle 2021/22“ der Musikakademie Rheinsberg.

Bereits am Nachmittag locken die ehemalige Stadtschreiberin Marlen Schachinger und das Ensemble „KONbarock“ zu einem Lesekonzert in die neu gestalteten Gruson-Gewächshäuser. Die dem Konzert vorangestellte Führung durch die Gewächshäuser setzt den Schwerpunkt natürlich auf Telemanns berühmt gewordene „Blumenliebe“ und präsentiert im Besonderen den eigens gestalteten Telemann-Garten.

Der Abend klingt im Open-Air mit der Band „Beranger“ aus, die Klassik auf Pop treffen lässt. Gegründet von einem klassischen Pianisten und einem Drummer sind die Musiker vor allem als Straßenmusiker bekannt und sorgen mit einem Mix aus klassischer Musiktradition und progressiver Rockmusik in Parks und auf öffentlichen Plätzen für Stimmung. Die Band ist auf der Allee im Klosterbergegarten anzutreffen. Chillige Klänge unterm Sternenhimmel mit DJ Vitus Soska beschließen das Telemann-Sommerfest 2022.

Vorverkauf

über die Roßdeutscher & Bartel GmbH:

Tel. 0341.14 990 758

Fax 0341.21 24 682

karten@telemann-festtage.de

Informationen

www.telemann.org

Programm

16.00 Uhr und 17.00 Uhr | Gruson-Gewächshäuser (Dauer ca. 90 Minuten)

WISSEN, DAS WANDERT

Konzertlesung & Führung

Führung durch die Gruson-Gewächshäuser mit anschließendem Konzert

Eintritt 10,00 EUR | ermäßigt 8,00 EUR

Dr. Marlen Schachinger Lesung

Ensemble KONbarock

Viktoria Malkowski Violine, Helga Schmidtmayer Violine, Magdalena Engel Violoncello, Petra Barthel Cembalo

19.00 Uhr | Gesellschaftshaus, Gartensaal (Dauer ca. 75 Minuten)

BLÜTE(N)ZEIT EINER FREUNDSCHAFT

Abendkonzert mit dem Ensemble La Tabatière - un petit orchestre historique

Eintritt 20,00 EUR | ermäßigt 16,00 EUR

Lorenzo Gabriele Traversflöte

Rebecca Raimondi Violine, Konstanze Waidosch Violoncello & Viola da gamba, Fran Petrac Violone, Bernhard Reichel Theorbe, Alexander von Heißen Cembalo

20.30 Uhr | Allee Klosterbergegarten

KLASSIK MEETS POP

Open-air-Konzert mit Beranger

Beranger Gras - Gesang, Piano

Todd James - Schlagzeug

Sonny Klinger - Gitarre

Jan Bureś - Bass

Eintritt frei!

21.45 Uhr | Allee Klosterbergegarten

CHILL OUT-LOUNGE UNTERM STERNENHIMMEL

Vitus Soska

Eintritt frei!

Rahmenprogramm

Alle Angebote sind kostenfrei.

ab 15.00 Uhr

Tanzworkshop

Barocktanz mit Kaspar Mainz für alle Interessierten

15.30 Uhr, 16.30 Uhr und 17.30 Uhr (Dauer ca. 50 Minuten) | Gesellschaftshaus, Schinkelsaal

Der Tänzer und Tanzlehrer Kaspar Mainz bringt allen Freunden des barocken Tanzes einstiegsfreundliche erste Schritte zu barocken Tänzen wie Menuett, Sarabande und Gigue bei.

Barocke Holzspiele

15.00 bis 21.00 Uhr

Die Macher*innen vom Holzspiele-Event laden zur spielerischen Zeitreise durch verschiedenste Länder und Kulturen der Erde ein.

Walkacts

15.00 bis 20.00 Uhr

Die Künstler*innen Nele Jäger und Michael Prosi werden Sie herzlich im Klosterbergegarten willkommen heißen und über die verschiedenen Attraktionen des Telemann-Sommerfestes aufklären.

Barocke Blumenarrangements

15.00 bis 20.00 Uhr

Die Floristin Anja Walter liebt barocke Blumenarrangements und wird in ihrem Kreativworkshop zeigen, wie Anstecker und Broschen floral gestaltet werden können, die auch Telemann gerne getragen hätte.

Barocke Haarpracht

15.00 bis 20.00 Uhr

Im Kreativworkshop der Kunstschaffenden und Illustratorin Kathrin Neumann-Taubert gestalten wir opulenten Kopfschmuck. Für alle, die gerne zeichnen, besteht die zweite kreative Herausforderung darin, Georg Philipp Telemann zeichnerisch eine neue Frisur zu geben, mit der er sich heute auch sehen lassen könnte.

Barocke Kostümwelt

15.00 bis 21.00 Uhr | Gesellschaftshaus, Blauer Salon

Schon mal davon geträumt ein barockes Kleid zu tragen, ganz wie zu Telemanns Zeiten? Wir haben eine kleine Auswahl an barocken Kleidern, die Sie anprobieren, eine Runde durch den Park flanieren und natürlich auch ein Foto von sich machen können.

Seifenblasenwelt à la Versailles

15.00 bis 22.00 Uhr

Der Seifenblasenkünstler Thomas Blank verzaubert Sie mit riesigen Seifenblasen. Selbst der Versailler Spiegelsaal würde vor Neid erblassen, wenn der Seifenblasenmagier den Klosterbergegarten in eine andere Welt verwandelt.

Barocke Perücken

Präsentation der Herstellung einer barocken Perücke

15.00 bis 20.00 Uhr

Barbara Psoch vom Magdeburger Friseurmuseum ist leidenschaftliche Meisterin der Friseurzunft und wird live präsentieren, wie eine barocke Perücke hergestellt wurde. Ein Handwerk, das langsam in Vergessenheit gerät, und von ihr gezeigt und erläutert wird.

FÜHRUNGEN

Klosterbergegarten und Gesellschaftshaus. Die genauen Zeiten entnehmen Sie der detaillierten Übersicht auf unserer Website und der Programmübersicht vor Ort.

Lustwandeln durch den Klosterbergegarten

Parkführung mit musikalischer Untermalung mit Nadja Gröschner und Petra Böckmann-Barthel

15.15 Uhr und 19.00 Uhr (Dauer ca. 75 Minuten)

Geschichtlicher Rundgang durch das Gesellschaftshaus

Führung mit Dr. Carsten Lange:

15.15 Uhr und 17.15 Uhr

Die genauen Zeiten entnehmen Sie der Programmübersicht vor Ort.

Klosterberge – Pädagogium – Klosterbergegarten - Gesellschaftshaus

Führung & Vortrag zur Ausstellung mit Ralph Jürgen-Reipsch

16.15 Uhr und 18.15 Uhr

Die genauen Zeiten entnehmen Sie der Programmübersicht vor Ort.