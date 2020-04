Jeden Sonntag könnt ihr hier mit Lukas, Nina und ihren Freunden den Sonntag retten und dabei viele lustige und spannende Abenteuer erleben.:

Nina ist ganz traurig denn Engelbert ist verschwunden. Wo kann er nur sein? Ist ihm vielleicht was schlimmes passiert? Vielleicht hat in Johannes gegessen oder noch schlimmer er ist beim Professor und muss Griechisch pauken! Sie kann ihn einfach nirgends finden.

Aber Nina gibt nicht auf, denn wenn man jemanden lieb hat, sucht man ihn so lange, bis man ihn gefunden hat!

Können Lukas und Nina Engelbert finden?

Auch an diesem Sonntag um 10 Uhr konnten die Jenaer Gläubigen wieder in Jena TV einen Fernsehgottesdienst aus unserer Stadtkirche mitfeiern. Direkt im Anschluss um 10.35 Uhr machen sich Lukas, Nina und ihre Freunde wieder auf, den Sonntag zu retten.