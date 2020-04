Jena (red) – Der Seniorenbeirat Jena hat 600 „Hoffnungsbriefe“ an Senioren in Alten- und Pflegeheimen der Stadt übergeben, die wegen des Coronavirus keinen Besuch mehr empfangen dürfen. Ende März hatte Ralf Kleist von der Kirchenkreis-sozialarbeit zu der Aktion aufgerufen und die Jenaer gebeten, ermutigende Grüße zu schicken. Unter den Briefen waren auch Zeichnungen und Fotos. Auch aus Jenas Partnerstadt Erlangen seien Briefe angekommen. Hier hatte der dortige Seniorenbeirat den Aufruf weitergegeben. Die ersten Briefe sind bereits an fünf Alten- und Pflegeheime zugestellt worden – verbunden mit einem musikalischen Gruß des Jenaer Posaunenchors. Die nächsten sollen am 1. Mai an das Gertrud-Schäfer-Haus in Jena-Ost übergeben werden.