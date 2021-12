Auch in diesem Jahr müssen wir Weihnachten in der Pandemie feiern und viele Einschränkungen hinnehmen, auch beim Besuch der Weihnachtsgottesdienste. Damit alle die möchten in der Stadtkirche Jena sicher mitfeiern und ein Jenaer Krippenspiel erleben können, haben die Pastoren an der Stadtkirche Nina Spehr und Johannes Bilz gemeinsam mit einer Krippenspielschar aus Jenaer Bürgern sowie Kirchenmusikdirektor Martin Meier und einer eigens zusammengestellten Schola St. Michael einen klassischen Weihnachtsgottesdienst mit Krippenspiel aufgenommen, der in Jena TV, Radio OKJ und auf der Website www.kirchenkreis-jena.de gesendet wird. Jena TV, das auch für die hochwertige Aufnahme und Produktion verantwortlich ist, zeigt den Gottesdienst am 24.12. um 15 und 17 Uhr, am 25.12. und 26.12. jeweils 10 Uhr. Radio OKJ 103,4 MHz sendet den Gottesdienst am 24.12. um 15 Uhr. Auf der Website des Kirchenkreises Jena ist der Rundfunkgottesdienst ab dem 24.12. um 16 Uhr zu finden. Herzliche Einladung.