Zum ersten Mal können die Menschen in der DDR ihre Volkskammer-Abgeordneten frei wählen. Das Lutherhaus in Jena war zu dieser Zeit längst zu einer Zentrale für die Aktivitäten des Demokratischen Aufbruchs geworden. Ein Gemeindemitglied erinnert sich.

Von Doris Weilandt

Es verging kein Tag im Herbst und Winter 1989, an dem sich auf dem Gebiet der DDR nicht Grundlegendes veränderte. Doch für eine entscheidende Kurskorrektur bedurfte es eines Wechsels an der Spitze des Staates. Die Regierung war noch immer im Amt. Durch den Druck der Straße, aber vor allem durch die Verhandlungen der Bürgerrechtsbewegungen an den Runden Tischen in Berlin und in vielen Städten der Republik konnte für den 18.