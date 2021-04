Tag-Clouds waren eigentlich schon out, bevor sie überhaupt erfunden wurden. Davon abgesehen: Wäre diese Woche eine solche Schlagwortwolke, welche Buchstabenkombinationen würden wohl aus ihr regnen? Vielleicht: Buga-Kohlrabi, allesdichtmachen, Geimpfte und leider wohl auch Potsdam. Da steckt viel Aufregung, Frust und Traurigkeit in diesen paar Worten. Aber, wo Schatten ist, muss auch Licht sein. Mein Favorit für die Tagcloud dieser Woche: Opernsänger.

Die Damen und Herren der Hamburgischen Staatsoper nämlich helfen derzeit im Uniklinikum in Hamburg-Eppendorf aus. Und nun raten Sie mal wie? Nein, sie positionieren sich nicht vor den Balkonen, sie arbeiten direkt mit den Patienten. Genauer, den Corona-Patienten. Weil diese nach überstandener Infektion oft über Probleme beim Atmen klagen, sollen Gesangsübungen Abhilfe schaffen. Und so wird zwei Mal pro Woche in virtuellen Coachings die Atemmuskulatur trainiert, um die Luftnot zu reduzieren. 15 Patienten nehmen an dem Kooperationsprojekt teil. Der Einsatz der Sänger ist ehrenamtlich.

Dass Singen einen positiven Einfluss auf unsere Gesundheit hat, ist keine Neuigkeit. Ob schief und scheel oder mit Gänsehaut-Effekt: Mit einem Liedchen auf den Lippen wird das Immunsystem gestärkt und die Ausschüttung von Glückshormonen gefördert. Als Botenstoffe sind diese im Übrigen in der Lage Angst, Depressionen oder Aggressionen zu dämpfen. Ziemlich praktisch in der gegenwärtigen Situation - siehe Schlagwortwolke der Woche.

Die Gesangsübungen helfen so doppelt - und könnten eigentlich zum rezeptfreien Standard werden, nicht nur für Corona-Patienten. Geeignete Räume dafür - auch jenseits des Digitalen - gäbe es in Deutschland genügend. Etwa 20.000 evangelische Kirchen und Kapellen zum Beispiel oder auch die dazugehörigen Kirch- und Pfarrgärten für ein Gesundheitscoaching unter freiem Himmel. Von den gut ausgebildeten und leidenschaftlichen Kantoren, Kirchenchorleitern und Organisten gar nicht zu sprechen.

Doch wann gemeinsames Singen als Live-Erlebnis ohne Einschränkungen wieder möglich ist, bleibt abzuwarten. Hoffentlich aber doch im Sommer. Dann soll am 26. Juni das Chorfest der EKM auf der Bundesgartenschau in Erfurt gefeiert werden. Angestimmt werden können die Lieder aus dem Notenheft schon jetzt. Wie wäre es mit dem Paul-Gerhardt-Stück auf Seite 27: Sprich Ja zu meinen Taten/ Hilf selbst das Beste raten/ Den Anfang, Mitt und Ende/ Ach Herr, zum besten wende.

Unsere Themen:

Bühne für die Weltgeschichte: Auf nur wenigen Quadratkilometern im Kirchenkreis Bad Salzungen-Dermbach ist ein Teil von Martin Luther greifbar. Noch heute erinnert die Region an den Reformator, wenn auch leiser als gewünscht.

