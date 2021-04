Erfurt (red) - Die neu gewählte Landessynode der EKM trifft sich vom 14. bis voraussichtlich 18. April zu ihrer konstituierenden Sitzung. Wegen der anhaltenden Corona-Pandemie findet die Tagung online statt.

Bereits am ersten Sitzungstag wählen die 80 Synodalen ein neues Präsidium. Am Donnerstag steht die neue Zusammensetzung des Landeskirchenrates auf der Tagesordnung. In das zuletzt 22-köpfige Gremium können die Synodalen insgesamt acht Männer und Frauen aus ihren Reihen entsenden.

Einige Beschlüsse des Landeskirchenrates waren in der vergangenen Legislatur auf Kritik gestoßen. So hätte nach Auffassung einiger Synodaler das Kirchenparlament in Beschlüsse des Rates zuvor beratend einbezogen werden müssen.

Am 15. April ist die Vorstellung von Almuth Werner und Jan Lemke vorgesehen. Die beiden promovierten Juristen bewerben sich um die Nachfolge von Brigitte Andrae. Die Präsidentin des Landeskirchenamtes wechselt zum 1. Juli in den Ruhestand.