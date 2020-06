Am Freitag, d. 19. Juni 2020, um 17 Uhr wurde Hans-Jürgen Kant von Propst Dr. Dr. h.c. Johann Schneider in der halleschen Marktkirche in seine zweite Amtszeit als Superintendent des Evang. Kirchenkreises Halle-Saalkreis eingeführt. Als eine seiner letzten Amtshandlungen verlass der scheidende Präses der Kreissynode, Thomas Herrmann, die Amtsurkunde.

Hans-Jürgen Kant wurde am 7. Januar 1990 ordiniert. Nach Stationen in Röcken und Wernigerode wurde der damals 50jährige Pfarrer am 19. Februar 2010 zum Superintendenten im Evangelischen Kirchenkreis Halle-Saalkreis gewählt. Im vorigen Jahr bestätigte die Kreissynode am 22. Juni Kant in seinem Amt für eine weitere Legislatur.

„Ich weiß nicht, lieber Bruder Kant, wie sie empfangen wurden, im Kirchenkreis Halle-Saalkreis im Jahr 2010. Ich weiß nicht, wer auf sie gewartet hat. Jetzt in ihrer zweiten Amtszeit wurden sie erwartet.“, beschrieb Propst Dr. Dr. h.c. Schneider seine Beobachtungen im zurückliegenden Wahlverfahren. In seinen einführenden Worten hob der Regionalbischof ferner die Herausforderungen dieses Amtes in einem säkular geprägten Umfeld hervor: „In einer Gegend, wo wir den gleiche Zahl von Kirchen haben wie vor 100 Jahren 1920, aber nur noch jeder 10. Mensch mit dem Glauben an Jesus Christus oder zu mindestens mit einer Form religiöser Praxis etwas anfangen kann, […] ist es gut diesen Kontrast zu hören und zu bedenken, angesichts von jahrhundertelangen Strukturen, die auf ganz anderen Ebenen Kirche organisieren, moderieren, strukturieren.“ Das geistliche Oberhaupt des Regionalsprengels Halle-Wittenberg schloss seine Ansprache mit dem Wunsch, dass Kant auch künftig in seinem Amt als Zeuge des Evangeliums durch sein „Tun und Lassen heilsam […] in den Häusern und im Evangelischen Kirchenkreis“ wirksam sei.

Im Nachgang an die Wiedereinführung des Superintendenten legten die Mitglieder der jetzigen Synode ihr Synodalversprechen ab. Nach Abschluss des Gottesdienstes fanden sich die Abgeordneten aus Gemeinde und kirchlichen Arbeitsfeldern zur konstituierenden Sitzung der neuen Synode des Evangelischen Kirchenkreises Halle-Saalkreis zusammen.