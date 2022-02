Die zuständige Referentin in der EKM Simone Kluge teilt mit, dass es rund um den ersten Freitag im März EKM-weit wieder zahllose Veranstaltungen geben wird. In diesem Jahr werden diese überwiegend präsentisch gefeiert, allerdings meist ohne das anschließende gemütliche Beisammensein mit landestypischem Buffet, Dafür haben sich die Frauen oft sehr kreative Alternativen überlegt: So bekommt jede Gottesdienstbesucher*in in Rudolstadt-Cumbach eine kleine Tüte mit nach Hause mit englischen Scones,einem Beutel Tee und After Eigth, plus Rezept. Im Kirchengemeindeverband Saalfeld wird die Spendentüte mit einem Schutzengeltee, einen Keks und eine Kerze nebst Sonnenblumensamen vom Segensband umschlungen – damit daheim alles noch einmal nachempfunden werden kann . Auch in Gebra im KKr Südharz werden kleine Teatime-Tüten gepackt, die nach dem Gottesdienst mit nach Hause genommen werden können. In Schalkau im KKr Sonneberg werden jeder Teilnehmer*in zum Abschied eine Teespezialität und eine kleine Packung typisch englischer Walkers-Kekse mit auf den Weg geben.

In Pouch im KKr Wittenberg wird der Gottesdienst mit irischer und walisischer Livemusik von einem Geigenduett gefeiert. In der St. Norbert Kirche in Merseburg wird nach der guten Erfahrung vom vergangenen Jahr wieder eine Offene Kirche zum Weltgebetstag von 16 bis 18 Uhr mit WGT-Lieder, Musik und Texte hören, meditieren, beten, bitten und spenden geben.In der Reglerkirche in Erfurt wird ein WGT-Gottesdienst in leichter Sprache unter Beteiligung der zu den Gemeinden gehörenden Migrant*innen gefeiert. Ebenfalls in Erfurt findet ein Gottesdienst, der von Schüler*innen der Ev. Grundschule ausgestaltet wird, open air statt.

Online-Angebote zum Mitfeiern

- Fr, 4.3. 17 h, Online-Gottesdienst aus der Gesundbrunnengemeinde in Halle/Saale, Anmeldung: gemeinde@gesundbrunnengemeinde.de

- Fr, 25.02.2022, 19:30 h Online-Infoabend zum Weltgebetstag 2022 (Zugangsdaten über Ev-Luth-Kirchengemeinde Jena, Sprengel Jena Nord, Constanze Glück, Tel: 03641-42 58 22)

- Fr, 4.3., 18 h Ökumenischer WGT-Gottesdienst in Schleiz mit YouTube-Livestream: www.youtube.de/dekanatsjugendgera

- So, 6.3., 16:30 h Zoom-Gottesdienst. Anmeldungen an: Karen Simon-Malue, simon-malue@pfarrbereich-weferlingen.de

- WGT-Gottesdienst üner Bibel TV am Fr 4.3. 19 Uhr, Sa 5.3. 14 h und So 5.3. 11 h

Weitere Veranstaltungen rund um den WGT finden Sie unter

https://www.frauenarbeit-ekm.de/arbeitsbereiche/weltgebetstag/aktuelles-zum-weltgebetstag/

Zum Hintergrund:

Die Liturgie für den Weltgebetstag 2022 wurde von Frauen aus dem Vereinigten Königreich vorbereitet, von Frauen aus England, Wales und Nordirland (Republik Irland und Schottland haben aus historisch-geographischen Gründen ein eigenes WGT-Komitee). Der ökumenische Vorbereitungskreis in Jena-Lobeda hat in Vorbereitung zum WGT sogar die anglikanische Gemeinde in Berlin besucht. Informationen zum WGT 2022 unter https://www.frauenarbeit-ekm.de/arbeitsbereiche/weltgebetstag/wgt-2022-england-wales-nordirland/