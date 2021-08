Am 31. Juli 2021 fand die 22. Vieselbacher Fahrrad-Ralley statt.

Die jährliche Fahrrad-Rundfahrt zu Sponsoringzwecken der Kirchgemeinde wurde im Jahr 2000 erstmals gestartet und ist zu einer Erfolgsgeschichte geworden. Die Radfahrer erhalten vor dem Start der Rundfahrt jeweils ein T-Shirt mit Werbeaufdruck eines Sponsors. Das dabei eingenommene Geld wird von der Kirchgemeinde jeweils für ein bestimmtes Vorhaben eingesetzt. Viele Radfahrer sind Jahr für Jahr dabei, unterstützen mit ihrer Muskelkraft den guten Zweck und haben noch Spaß dabei. Entstanden aus dem Gedanken, die dringend benötigten Spenden für die Sanierung der Heilig-Kreuz-Kirche Vieselbach mit fröhlichem gemeinsamen Erleben zu verbinden, hat sich die Fahrrad-Rallye zu einem Höhepunkt im Gemeindeleben entwickelt, der auf den gesamten Ort ausstrahlt und auch Menschen der benachbarten Dörfer anzieht, als Radfahrer oder einfach zum Feiern. Das Sponsoring ist 2021 für die Sanierung der historischen Glocke der Dorfkirche in Wallichen bestimmt.

In diesem Jahr wurden 60 T-Shirts gesponsert, sodass sich entsprechend viele Fahrer von der Dorfkirche Wallichen aus auf den Weg gemacht haben. Von dort aus ging es nach Niederzimmern, Utzberg, Mönchenholzhausen, Hochstedt nach Vieselbach, wo die Fahrer von den Besuchern begrüßt wurden.

Nach einer ersten Stärkung und dem obligatorischen Gruppenfoto haben wir um 15.00 Uhr eine Andacht im Freien vor der Kirche gefeiert, begleitet von Andrea Malzahn an der Orgel. Zum anschließenden gut gelaunten Beisammensein haben Kaffee, Kuchen, Bratwürste und diverse Getränke beigetragen.

Ein besonderer Anziehungspunkt war das am Nachmittag zeitgleich in unmittelbarer Nachbarschaft stattfindende Kinderfest, organisiert vom Kinder- und Jugendförderverein Vieselbach e.V., dem ein besonderes Dankeschön für die Bereicherung unseres Gemeindefestes gilt.

Am Abend hat die Band Pelican Rex die noch immer zahlreichen Besucher mit Musik aus dem Spektrum des Kanadian Folk und Blues gut unterhalten. Danke an die Musiker! Die in den Vorjahren so beliebte Tanzveranstaltung war leider wie auch schon 2020 nicht möglich.

Viele freiwillige Helfer beim Auf- und Abbauen der Zelte, Bänke und Tische, beim Kuchen backen, Würste braten, Getränke ausgeben, Kuchenverkauf und vielem mehr haben zum guten Gelingen der Rallye und des kleinen Festes rund um die Heilig-Kreuz-Kirche beigetragen.

Die Mitglieder des Gemeindekirchenrates Vieselbach bedanken sich recht herzlich bei den Sponsoren, allen Mitwirkenden und fleißigen Helfern.

Neben den 3.600 Euro von den Sponsoren wird auch der Erlös aus dem Kuchen-,Getränke- und Bratwurstverkauf in den Spendentopf für die Wallicher Glocke wandern, um das Ziel der Glockensanierung im kommenden Jahr zu erreichen.

Die Namen der Sponsoren werden im nächsten Gemeindebrief des Kirchspiels Vieselbach veröffentlicht.