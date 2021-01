Erfurt (epd) – Mit zwei Online-Veranstaltungen setzen die beiden großen Kirchen ihr Projekt "Tora ist Leben" fort. Am Mittwochnachmittag ist der Kurzfilm "Vom Pergament zur Tora" veröffentlicht worden, teilten die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) und das Bistum Erfurt mit. Anschließend hatte man zur Zoom-Konferenz "VielStimmigkeiten" zur Tora und ihren Klängen in den jüdischen Kulturen eingeladen. Der Kurzfilm zeige, wie viel Liebe, Handwerk und Geduld dazugehörten, um die 304 805 Buchstaben einer Tora auf Pergament zu bringen. Die Erfurter Filmemacherin Alice End habe dazu den Sofer (den Tora-Schreiber) Reuven Yaacobov in Berlin besucht. Die fertige Tora soll ein Geschenk der Christen an die Jüdische Landesgemeinde Thüringen sein. Bereits seit Oktober 2019 arbeitet Yaacobov an der Rolle für die Erfurter Synagoge. Sie soll im Herbst übergeben werden und ihre gebrauchte Vorgängerin im Gottesdienst ersetzen.

www.ahavta.com