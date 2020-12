Trotz des harten Corona-Lockdowns sollen Gottesdienste zu Weihnachten in Thüringen möglich sein. Dies hat Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am Sonntag bei einer digitalen Pressekonferenz im Anschluss an die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) der Länder bestätigt.

Die Weihnachtsgottesdienste sollen jedoch unter strengen Auflagen gestattet werden. Ramelow sagte, er habe die Kirchen und auch die Jüdische Landesgemeinde direkt im Anschluss an die MPK darüber informiert. Es obliege nun jedoch der "eigenen Verantwortung" der Religionsgemeinschaften, die Abstands- und Hygieneregeln umzusetzen.

Dazu gehören unter anderem ein mögliches Verbot, zu singen und eine Maskenpflicht während des ganzen Gottesdienstes. Auch soll sich möglicherweise vorher angemeldet werden, um die Abstands- und Hygieneregeln entsprechend einhalten und eine mögliche Kontaktnachverfolgung sicherstellen zu können.

Die Regeln gelten zunächst bis zum 10. Januar 2021.