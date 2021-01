Gottesdienste in sind Thüringen trotz der verschärften Regelungen zum Infektionsschutz weiterhin erlaubt. Wie Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) am späten Dienstagabend in einer Pressekonferenz auf Nachfrage von Glaube+Heimat mitteilte, wird die Gottesdienstregelung vom Dezember weiterhin aktuell bleiben.

"Es ist die klare Haltung der Regierung, Gottesdienste nicht zu verbieten", sagte Ramelow und verwies zugleich auf die expliziten Empfehlungen des Kabinetts an Kirchen und Glaubensgemeinschaften, Hygieneregeln streng einzuhalten.

Die neuen Restriktionen, die den bisherigen Lockdown verlängern, waren nötig geworden, da der gesamte Freistaat weiterhin hohe Corona-Inzidenzwerte aufweist. "Die Infektionswerte sind nach wie vor zu hoch", sagte Bodo Ramelow. Zugleich räumte er ein, dass der "softe Lockdown" im November eine Fehleinschätzung gewesen sei: "Wir hätten mehr machen müssen."

