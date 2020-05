Erfurt (red) – Der traditionelle Pfingstgottesdienst aus dem Egapark in Erfurt wird in diesem Jahr nur digital stattfinden. Wie der Senior des Kirchenkreis Erfurt Matthias Rein »Glaube + Heimat« sagte, wird es am Pfingstmontag keinen Gottesdienst auf der Parkbühne geben. Grund dafür seien, so Rein, die strengen Teilnehmerbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie. Statt des Gottesdienstes soll ein Online-Video gedreht werden. Darin werden Interviews, Lesungen und Gesang vereint. Es soll am Pfingstmontag ab 15 Uhr über die Internetseite des Kirchenkreises und die Video-Plattform Youtube abrufbar sein.

Der Pfingstgottesdienst auf der Ega gehört zu den Höhepunkten des kirchlichen Lebens in Erfurt. Mehrere Hundert Menschen nehmen in jedem Jahr daran teil.