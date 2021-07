Der Bischofskonvent der EKM hat die wegen Corona 2020 ausgefallene jährliche Zusammenkunft in der vergangenen Woche nachgeholt. Dazu sind Regionalbischöfe, die Regionalbischöfin, die Senior des Reformierten Kirchenkreises und der Landesbischof mit Partnern nach Rumänien gereist. Die Reise erfolgte auf Einladung der Evangelischen Kirche in Siebenbürgen und war lange geplant, so Christiane Schulz, die persönliche Referentin des Landesbischofs.

Auf dem Programm der Reise standen, laut den Facebook-Berichten von Pröpstin Friederike Spengler, Kirchenbesuche, Gemeindebegegnungen, ein Treffen mit dem Dekan der Theologischen Fakultät in Hermannstadt und dem Landesbischof der Evangelischen Kirche Augsburgischen Bekenntnisses in Siebenbürgen, Reinhard Guib.

Das Fazit von Friederike Spengler lautete: „Wir hinterlassen überall unterwegs Gebetsspuren in Wort und Lied. Auch heute sind wir in unserer Fürbitte bei denen, die in den Fluten der Hochwasser alles verloren haben, Trauer tragen oder ihre Hoffnung kaum noch aufrechterhalten können. In vielen Begegnungen und Gesprächen hören wir von Situationen, die vergleichbar sind mit dem Leben der Gemeinden in Mitteldeutschland. Eine wunderbare Erfahrung der Zusammengehörigkeit wird stark: Oikos, den Erdkreis umfasst das Angesprochensein von Gottes Wort."

Wie Christiane Schulz mitteilte, ist derzeit keine Partnerschaft mit der Kirche in Siebenbürgen angedacht. Propst Johann Schneider, der die Treffen in Rumänien organisierte, ergänzte, dass es aber zukünftig einen verstärkten Austausch von Pfarrerinnen und Pfarrern geben werde.

Zum Bischofskonvent, der geistlichen Leitung der EKM, gehören neben Landesbischof Friedrich Kramer die Regionalbischöfin Friederike Spengler, die Regionalbischöfe Christoph Hackbeil, Johann Schneider, Tobias Schüfer und Christian Stawenow sowie die Senior des Reformierten Kirchenkreises, Jutta Noetzel.

(red)