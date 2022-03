Die Dauerausstellung „Luther und die Bibel“ des Lutherhauses in Eisenach ist ab sofort wieder für den Besucherverkehr geöffnet. Gäste können die facettenreiche Ausstellung über Martin Luthers welthistorische Bibelübersetzung dann wieder wie gewohnt besuchen, während in den vergangenen Wochen aufgrund von Renovierungsarbeiten ausschließlich der Innenhof mit der zeitgenössische Skulptur „man in a cube“ von Ai Weiwei sowie die Sonderausstellung zum antisemitischen ‚Entjudungsinstitut‘ zugänglich waren.

Erweiterte Dauerausstellung zur Bibelübersetzung ab Ostern 2022

Die Renovierungsarbeiten im historischen Teil des Lutherhauses fanden in Vorbereitung auf die Aktualisierung und Erweiterung der Dauerausstellung statt. Ab Ostern 2022 können Gäste eine überarbeitete Ausstellung zur Bibelübersetzung mit neuen Attraktionen erleben.

Jetzt 3G im Museum

Seit 01. März 2022 ist der Museumsbesuch im Lutherhaus Eisenach wieder nach der 3G-Regel für nachweislich geimpfte, genesene oder getestete Personen möglich. Allgemeine Corona-Schutzmaßnahmen wie das Tragen einer Maske und das Abstandhalten gelten unverändert.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage: https://www.lutherhaus-eisenach.de