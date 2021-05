Vom 21. bis 30. Mai findet die Frühjahrssammlung der Evangelischen Kirche in Mitteldeutsch-land (EKM) statt. Wie bereits im vergangenen Jahr wird es nur in wenigen Fällen möglich sein, in gewohnter Weise auf Straßen und öffentlichen Plätzen um Spenden zu bitten. Stattdessen wer-den in offenen Kirchen Sammelbüchsen stehen und unter dem Motto „Für starke Kinder“ soll es Spendenaufrufe in Briefkästen und bei Facebook geben. Die einfachste Möglichkeit, die Kinder- und Jugendarbeit zu unterstützen, ist die Online-Spendensammlung der Evangelischen Jugend. Unter www.evangelischejugend.de/spenden startet ab sofort eine überregionale Sammlung für den „Kinder- und Jugendförderplan“ sowie den „Hilfsbedürftigenfonds“ der EKM.

„Die Corona-Krise hat auch die Evangelische Jugend massiv erwischt. Doch eine erstaunliche Vielfalt von Online-Aktivitäten für alle Altersgruppen ist entstanden. Das ist beeindruckend. Kinder und Jugendliche leiden sehr unter dem Kontakt- und Abstandsverbot. Sie brauchen drin-gend die Begegnung mit Gleichaltrigen“, sagt Peter Herrfurth, Landesjugendpfarrer der EKM. „Die Mitarbeitenden der Einrichtungen, Jugendverbände und der Kirchenkreise planen trotz un-klarer Perspektive und unter erschwerten Bedingungen vielfältige Maßnahmen für die kommen-den Monate, um Kindern und Jugendlichen Freiräume zu bieten. Sie brauchen unser Interesse und unser Verständnis. Sie brauchen unser Gebet und finanzielle Unterstützung. Gerade jetzt!“, betont der Landesjugendpfarrer.

Hintergrund:

Zweimal im Jahr findet auf dem Gebiet der EKM eine Haus- und Straßensammlung statt. Wäh-rend die Frühjahrssammlung für die Kinder- und Jugendarbeit bestimmt ist, wird im Herbst für die Arbeit der Diakonie gesammelt. Die Hälfte der Spendenerlöse der Frühjahrssammlung ver-bleibt in der sammelnden Kirchengemeinde oder Einrichtung für die Arbeit mit Kindern und Ju-gendlichen. Die anderen 50 Prozent gehen an den Kirchenkreis, der das Geld für überregionale Angebote im Kinder- und Jugendbereich verwendet. Die Kosten für Auslagen wie Plakate und Sammlerausweise trägt die Landeskirche, damit jeder Spenden-Euro in voller Höhe für junge Menschen eingesetzt wird.

Weitere Informationen im Internet: www.ekmd.de oder www.evangelischejugend.de