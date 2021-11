In Bad Blankenburg wird am kommenden Samstag (13. November) der Austausch von zwei Kirchenglocken gefeiert. Die neuen Glocken werden ab 9 Uhr festlich geschmückt durch

Bad Blankenburg gefahren. Die Glockenweihe findet gegen 10 Uhr mit musikalischer Begleitung durch einen Posaunenchor vor der St. Nikolai Kirche statt. Mit einem Kran werden die Glocken anschließend in den Turm gehoben. Zur Turmbesteigung und Besichtigung der neuen Glocken wird am 27. November (14 bis 16.30 Uhr) zur Adventsmeile eingeladen. Im Gottesdienst zum 1. Advent (28. November, 10 Uhr) ist das gesamte neue Geläut aus drei Glocken erstmals zu hören.

„Die Glockenweihe ist für uns eine große Freude und ein weiterer Meilenstein bei der Sanierung unserer Kirche“, sagt Michael Pabst, Vorsitzender des Kirchbauvereins. „Wir sind voller Dankbarkeit, vor allem den finanziell helfenden staatlichen und kirchlichen Organisationen und sehr vielen privaten Einzelspendern gegenüber. Allen beteiligten Firmen danken wir für ihre gute Arbeit“, betont Pabst.

Die neuen Bronzeglocken ersetzen zwei Stahlglocken aus dem Jahr 1923, die nicht mehr läutbar sind. Sie wurden mit Weinreben verziert, das Siegel der Kirchengemeinde sowie Bibelsprüche sind eingraviert. Eine mehr als 300 Jahre alte Bronzeglocke ergänzt das Geläut.

Seit 2018 wurde das Kirchgebäude grundhaft saniert beziehungsweise erneuert. So musste der gesamte Turm saniert werden, von Mai 2019 bis September 2021 dauerten die Arbeiten am Dach des Kirchenschiffs, den Fenstern, der Elektroanlage, der gesamten Natursteinfassade und den Türen. Durch Firmen aus Thüringen wurden Investitionen von mehr als 1,5 Millionen Euro realisiert. Die Kirchensanierung wird jetzt im Innenraum weitergeführt, zudem soll die Orgel repariert werden.