Zum Nikolaustag am 6. Dezember schenkt die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) Kindern die neue Podcast-Serie „Einfach Himmlisch“. Jeden Sonntag erscheint eine neue Folge, ausgedacht und gesprochen von Pfarrerin Dr. Mareike Blischke aus Roßla, produziert vom Internationalen Audiodienst (iad) im Auftrag der EKM. Die Mini-Hörspiele von je etwa zwei Minuten gibt es auf www.ekmd.de/einfach-himmlisch und im Podcast-Feed, auf Google Podcasts, Apple Podcasts und Spotify. Zielgruppe sind Kinder ab 4 Jahren, wobei die ganze Familie angesprochen werden soll. Außerdem laden einige Kirchengemeinden der EKM zu Andachten und Aktionen gemäß den aktuellen Hygiene-Bestimmungen ein.

Im Mittelpunkt der Hörspiele stehen der Marder Martin und der Waschbär Wolo, die auf dem Dachboden einer Kirche ein neues Zuhause finden. „Es gibt viel zu lachen, aber die Tiere erleben auch kleine und große Konflikte“, so die Ankündigung. Auf unterhaltsame Weise gehe es um ethische Fragen, Alltagsbewältigung, Freundschaft und Nächstenliebe. Der Podcast vermittele biblische Geschichten und christliche Inhalte kindgerecht und auf humorvolle Weise, beispielsweise wenn Martin und Wolo das Taufbecken mit einem Swimmingpool verwechseln …

Die Geschichten stammen aus der Feder von Pfarrerin Dr. Mareike Blischke (*1977) und sie spricht alle Figuren selbst. Die Pfarrerin in Roßla im Südharz hat selbst drei Kinder und schon viel mit Kindern und Familien gearbeitet, unter anderem im Rahmen der Mobilen Kinder- und

Jugendkirche.

Der iad produziert seit über 25 Jahren sämtliche Radiobeiträge für die Sendeplätze der EKM in den landesweiten Privatradios in Thüringen und Sachsen-Anhalt. Zu den Formaten gehören auch Rubriken für Kinder. Geschäftsführer Oliver Weilandt ist Privatfunkbeauftragter der EKM und

hat „Einfach Himmlisch“ zusammen mit Mareike Blischke entwickelt. Stefan Erbe arbeitet seit über zehn Jahren als freier Journalist für den iad und produziert die Mini-Hörspiele.

Veranstaltungen zum Nikolaustag in Thüringen (Auswahl):

In Jena gibt es jeweils um 17 Uhr im Gemeindehaus Simon Petrus im Garten eine Familienandacht zum Nikolaustag und im Kirchhof Winzerla eine Nikolausaktion.

Die Kirchengemeinde Goldbach-Wangenheim lädt um 17 Uhr auf dem Anger vor der Kirche St. Nikolaus in Hochheim zur Andacht. Den geplanten Imbiss gibt es nicht, dafür verteilt der Nikolaus im Anschluss Gaben an die Kinder.

In der Kirche Posterstein wird um 17 Uhr zur Nikolausandacht eingeladen.

Ein Adventsnachmittag am Nikolaustag findet im Georgen-Gemeindehaus in Eisenach um 14.30 Uhr statt.

Veranstaltungen zum Nikolaustag in Sachsen-Anhalt/Brandenburg (Auswahl):

Im Dom St. Johannes und St. Laurentius in Merseburg lädt die Gemeinde zu einer Nikolaus-Andacht (18 Uhr) ein.

Unter dem Titel „Lesen in Lieskau: Josef - nicht nur eine Randfigur“ werden am Nikolaustag (17.30 Uhr) in der Kirche in Lieskau Texte und Musik vorgetragen.

In die Kirche Klepzig im Pfarrbereich Landsberg sind am Nikolaustag (19 Uhr) Besucher zu Musik im „KlangRaumKirche“ eingeladen.

„Musik im Advent“ mit Kirchenmusikerin Johanna Schulze und weiteren musikalischen Gästen gibt es am Nikolaustag (19 Uhr) in der Michaeliskirche in Zeitz.

Im Kirchenkreis Bad Liebenwerda wird in der Dorfkirche in Würdenhain ein Nikolausfest (18 Uhr) gefeiert.

Hintergrund:

Nikolaus von Myra wirkte in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts als Bischof in der kleinasiatischen Region Lykien, damals Teil des römischen, später des byzantinischen Reichs, mittlerweile der Türkei. Während der Christenverfolgung 310 wurde er gefangen genommen und gefoltert. Sein ererbtes Vermögen verteilte er unter den Notleidenden. Um ihn ranken sich verschiedene Legenden. Sein Gedenktag, der 6. Dezember, wird im gesamten Christentum begangen. Der Einlegebrauch, das nächtliche Füllen von Schuhen oder Ähnlichem, bezieht sich laut Legende auf drei Jungfrauen, die Nikolaus nachts beschenkt haben soll.