Wolfen (red) – Ein „hoffnungsvolles“ Projekt setzen derzeit die Beschäftigten der Wolfener Werkstätten, einer anerkannten Werkstatt für Menschen mit Behinderung, für die Evangelische Landeskirche Anhalts um. 6000 Holzsterne werden hier mit einem speziellen Laser hergestellt. Es handelt sich um rund acht Zentimeter große Sterne mit der Aufschrift „Hoffnung leuchtet“.

„Die Sterne sollen in dieser schweren Zeit ein Zeichen der Hoffnung sein, welches in unserer gesamten Evangelischen Landeskirche Anhalts vieltausendfach verschenkt und verschickt wird. Der Stern macht deutlich: Der Kummer unserer Zeit wird ein Ende haben. Der Stern der Hirten in Bethlehem weist noch weiter und sagt: Die Not der Welt wird ein Ende haben, weil Gott Mensch geworden ist. Wer so glaubt, kann hoffen. Wer so hofft, leuchtet. Hoffnung leuchtet“, sagt Joachim Liebig, Kirchenpräsident der Landeskirche Anhalts.