Auf sein Konto gehen die Begriffe „Sein-zum-Tode” und „Geworfenheit.” Lorenz Jäger hat uns eine Biographie dieses Mannes geschenkt: „Martin Heidegger - Ein deutsches Leben. Rowohlt, Berlin 2021”. Heidegger stammt aus der Familie eines Mesmers und trieb sich als Knabe oft stundenlang in der hohen über der Stadt gelegenen Turmstube von St. Martin in Meßkirch herum. Von dort aus sah er, wie sich die Mauersegler hinaus in den Raum schwangen und in großen Bögen wieder zum Turm zurückfanden: Mystisches Raumerlebnis. Der Raum wurde dabei zugleich durch die viertelstündlich ertönenden Glockenzeichen und das Geläut zu Messen und Gebeten gegliedert und geistlich strukturiert: Reales Erlebnis der Zeit. Diese Knabenerfahrungen nennt Heidegger später „Glockendienst” und die dabei wahrgenommene Existenz "Erfahrung von eigenem Dasein”. Heidegger betrachtete den denkenden Menschen als Hüter des Seins und des Heiligen. Am Anfang wollte er Priester werden - und wurde dann einer der wichtigen Philosophen. Die Not des nach dem Sinn seiner Existenz sorgend fragenden Menschen nahm er so ernst, dass daraus so etwas wie eine neue Sprache entstand, die über die Tiefengrammatik theoretischen Denkens weit hinausreicht. Heideggers Hauptwerk „Sein und Zeit” ist schwer zu lesen. Aber - wenn man die Mauersegler und Glockentöne darin hören will, atmet man beim Lesen zwar nur viel Zeit ein - aber Ewigkeiten wieder aus.

Heidegger stirbt zwei Tage, nachdem er einen Schüler, den Religionsphilosophen Bernhard Welte, brieflich gebeten hatte, auf seiner Beerdigung zu sprechen - etwas von Hölderlin sollte auch mit dabei sein. Dieser Schüler, der den alten Weg der via negativa zu zwei Gottesbeweisen „aus dem Licht des Nichts“ verarbeitete („Religionsphilosophie“ Herder, Freiburg/Br. 1978 - unbedingt lesen!), hat dem Lehrer diesen Wunsch gern erfüllt. Über die letzten Worte des Philosophen aus dem oberschwäbischen Meßkirch rätselt die Fachwelt noch. Heideggers Biograph Lorenz Jäger neigt denen zu, die der Ehefrau Glauben schenken. Sie sagt, Martin hätte zuletzt nur ein Wort zu ihr gesprochen und dieses lautete „Dank”. Das ist beispielhaft …