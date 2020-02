Der Naumburger Dom hat ab sofort eine neue Internetseite. „Ich freue mich sehr, dass unsere Besucher jetzt eine übersichtliche und optischansprechende Seite haben, auf der sie sich über den Dom informieren können“,

sagt der Stiftsdirektor der Vereinigten Domstifter Holger Kunde .

„Unser Augenmerk lag bei der Gestaltung darauf, alle wichtigenInformationen für einen Besuch zusammenzufassen, die Besonderheiten der Weltkulturerbestätte zu erläutern und die Führungsangebote sowie die Projekte

der KinderDomBauhütte übersichtlich zu präsentieren“, so Kunde weiter.

Zeitgleich mit der neuen Internetseite gehen auch zwei neue Social-Media-Kanäle

an den Start: Der Naumburger Dom hat jetzt auch eigene Kanäle auf Facebookund Instagram.

Bisher sinddie Vereinigten Domstifter mit einem Kanal für alle Standorte auf Facebook

vertreten. „Wir sind gespannt auf den Austausch mit unseren Gästen und hoffen,

dass wir dadurch noch mehr jüngere Besucher für den Naumburger Dom

begeistern können“, erklärt Kunde.

Die Internetseiten für den Merseburger Dom, das Kollegiatstift in Zeitz und für

die Stiftung werden in den kommenden Monaten ebenfalls an das neue Design

angepasst. Auch eine Übersetzung ins Englische wird beauftragt.