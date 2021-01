Magdeburg (red) – Über insgesamt 330 000 Euro vom Bonifatiuswerk kann sich das Bistum Magdeburg 2021 freuen. Die Kindertageseinrichtungen werden mit 105 000 Euro unterstützt. Weitere 48 000 Euro stehen für religiöse Bildungsmaßnahmen zur Verfügung. An die religiösen Kinderwochen gehen 54 250 Euro. Eine Förderung von 12 000 Euro fließt in Sanierungsmaßnahmen. Davon erhält die Pfarrei St. Peter und Paul in Dessau für die Innensanierung der Propsteikirche und die Gestaltung der Außenanlagen 64 500 Euro und das Ökumenische Haus der Begegnung und Stille des Klosters Marien-stern in Mühlberg an der Elbe 55 500 Euro für die Sanierung des ehemaligen Rinderstalls.