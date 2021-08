Die Internationale Telemann-Gesellschaft e.V. feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Aus Anlass dieses Jubiläums findet im Rahmen des 11. Internationalen Telemann-Wettbewerbs am Freitag, dem 3. September, 19.30 Uhr, unter dem Titel „Musikalische Gesellschaft“ ein Festkonzert im Magdeburger Gesellschaftshaus statt. Das Konzertprogramm wird von prominenten Mitgliedern der Telemann-Gesellschaft gestaltet, die eigens zu diesem Anlass gemeinsam in Magdeburg musizieren werden: Dorothee Oberlinger, Michael Schneider (Blockflöte), Barthold Kuijken (Traversflöte), Carin van Heerden (Oboe), Viktoria Malkowski (Violine), Siegfried Pank (Viola da gamba) sowie Eva Maria Pollerus (Cembalo). Den Festvortrag hält der Leiter des Zentrums für Telemann-Pflege und -Forschung, Dr. Carsten Lange.

Die Internationale Telemann-Gesellschaft e.V. wurde 1991 von Musikerinnen und Musikern, Musikwissenschaftlerinnen und Musikwissenschaftlern, Instituten, Bibliotheken, Verbänden sowie zahlreichen Interessenten, die sich Telemanns Musik verbunden fühlen, gegründet, um die Auseinandersetzung Telemanns Leben und Werk zu unterstützen und die auf die Bedeutung Telemanns einst und in unserer Zeit in besonderer Weise aufmerksam zu machen. Sie beteiligt sich an Konferenzen und daraus hervorgehenden Publikationen, arbeitet mit den einzelnen regionalen und lokalen Telemann-Arbeits- und Freundeskreisen zusammen unterstützt ganz im Sinne Telemanns, der die Musik verschiedener europäischer Völker studiert und in sein Schaffen integriert hat, insbesondere die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Telemann-Pflege und -Forschung. In einem umfangreichen Mitteilungsblatt werden zudem Informationen über die internationale Telemannpflege und -forschung veröffentlicht.

Die Vereinigung veranstaltet seit 2001 in Magdeburg den Internationalen Telemann-Wettbewerb, lädt regelmäßig zu Treffen der Telemann-Gesellschaften ein.

Auch die alle zwei Jahre in Magdeburg stattfindende Internationale Wissenschaftliche Konferenz anlässlich der Magdeburger Telemann-Festtage wird in Zusammenarbeit mit der Telemann-Gesellschaft e.V. veranstaltet.

Unter der Präsidentschaft von Prof. Siegfried Pank (Leipzig) gehören zum Präsidium Jochen Voigt (Kamen), Dr. Carsten Lange (Magdeburg), Prof. Dr. Wolfgang Hirschmann (Halle/Saale), Prof Dr. Steven Zohn (Philadelphia/(USA) sowie seit dem vergangenen Jahr Prof. Dorothee Oberlinger (Köln/Salzburg).

Der Eintritt zum Festkonzert ist frei, um Spenden für den Internationalen Telemann-Wettbewerb wird gebeten.

Anmeldung unter 0341 14 990 758 oder karten@telemann-wettbewerb.de erforderlich.