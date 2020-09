Magdeburg (red) – Vom 13. September bis zum ersten Advent (29. November) sind an jedem Sonntag um 10 Uhr evangelische Gottesdienste im Offenen Kanal Magdeburg zu sehen. „Sonntags in Magdeburger Kirchen“ heißt die neue Reihe, die die Erfahrungen aus dem Frühjahr mit den Corona-bedingten Einschränkungen rund um Ostern aufnimmt und in neuer Weise fortführen will. Die Reihe beginnt am 13. September in der Wallonerkirche.

„Die jeweils 30-minütigen Gottesdienste werden in verschiedenen Kirchen und Kapellen Magdeburgs aufgezeichnet“, so Superintendent Stephan Hoenen. Beteiligt seien unter anderem der Magdeburger Dom mit dem heiligen Mauritius, dem Barlach-Mahnmal und den Türmen sowie die Nicolaikirche in der Alten Neustadt. Am Ewigkeitssonntag komme der Gottesdienst aus der Kapelle des Neustädter Friedhofes.

Zu sehen sind die Gottesdienste im TV-Programm des Offenen Kanals Magdeburg, im Live-Stream und im Youtube-Kanal des Offenen Kanals. Mitarbeitende aus dem Evangelischen Kirchenkreis Magdeburg gestalten sie in Zusammenarbeit mit dem Offenen Kanal.