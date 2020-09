Magdeburg (red) - Ausstellung mit Dom-Fotografien ist bis zum 5. Oktober in der Wallonerkirche in der Altstadt zu sehen. Anlass ist die Vollendung des Domes vor 500 Jahren, die im September gefeiert wird. Der Magdeburger Amateurfotograf Gotthard Demmel zeigt anlässlich des Jubiläums einen Bilderzyklus, in welchem er sich besonders einem der Namenspatrone des Doms, dem Heiligen Mauritius, zuwendet. Seine Bilder präsentieren selten Gesehenes, wenig Beachtetes und das allen Bekannte in neuer Perspektive. Gotthard Demmel beschäftigt sich nicht nur fotografisch mit den Kleinodien seiner Stadt, sondern lässt als Dom- und Stadtführer auch andere an seinen Erkundungen teilhaben. Seine Bilder sind im Langhaus der Wallonerkirche ausgestellt. Nach den Sonntagsgottesdiensten ist der Künstler für Gespräche und Erklärungen anwesend.