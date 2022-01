Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) trauert um Martin Kramer. Der ehemalige Konsistorialpräsident der Kirchenprovinz Sachsen - einer der beiden Vorgängerkirchen der 2009 entstandenen Landeskirche - ist am Neujahrstag in Magdeburg verstorben.

Der Theologe hat von 1980 bis 1990 die kirchliche Verwaltung der Kirchenprovinz geleitet. An der Evangelischen Akademie Sachsen-Anhalt war der Theologe zwischen 1997 und 2000 Vorsitzender des Vorstandes und von 1998 bis 2000 deren Direktor. Auch in der Lokalpolitik war Kramer aktiv. Über viele Jahre hinweg habe er für die FDP im Magdeburger Stadtrat gesessen.

Martin Kramer wurde den Angaben zufolge am 16. Februar 1933 in Berlin-Mahlsdorf geboren. Kindheit und Jugend verbrachte er in Berlin und Wernigerode. Nach einer Kaufmannslehre studierte er evangelische Theologie in Halle. In Magdeburg war er Pfarrer in der Markus-Gemeinde, der Gemeinde St. Gertraud, der Paulus-Gemeinde und in der St. Gertrauden-Gemeinde. Außerdem arbeitete er als persönlicher Referent des Bischofs, als Studentenpfarrer und als Parlamentarier der Synode der Kirchenprovinz. (epd)