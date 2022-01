Weihnachten ist noch lange nicht vorbei. Auch, wenn die Ferien zu Ende sind und ein neues Jahr begonnen hat. Am 06.01., den Epiphaniastag, gibt es noch einmal hohen Besuch an der Krippe. Wer sich da auf den Weg macht und warum der aus den Sonntagsrettern bekannte Vogel Engelbert endlich seine Flügel zurückhaben möchte, kann man am Donnerstag um 18 Uhr im Gottesdienst in der Stadtkirche St. Michael erfahren. Pastorin Nina Spehr und das Gemeindepädagogik-Team der Innenstadtsprengel, Iris Beyersdorff, Lukas Gräfe und Lukas Kleinwächter, laden alle Familien und die, die wissen möchten, wann Weihnachten wirklich vorbei, herzlich ein. Im Gottesdienst wird ein Krippenspiel von den Kindern der Kinderkirche zu sehen sein.