Jena (red) - Viele kleine Osterhasen von der evangelischen Kita Fantasia in Jena waren in dieser Woche unterwegs, um ihren Freunden zu Hause kleine Ostergrüße zu bringen. Die Kinder besuchen derzeit die Notbetreuung der Einrichtung. Die Erzieherinnen des Kindergartens versuchen während der Corona-Pandemie auch mit jenen Kinder Kontakt zu halten, die zu Hause betreut werden. Unter anderem versenden sie auch kleine Videos, sogenannte "Hertensbotschaften" . Die Aktion habe man ins Leben gerufen als, um den Kindern auch trotz Krise etwas Alltag zu vermitteln. In den Video-Botschaften zeigen die Erzieherinnen Aktivitäten, die man mit den Kindern zu Hause machen kann. Sie singen Lieblingslieder und senden den Vorschülern Aufgaben.