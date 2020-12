Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Jena ruft die Menschen in Jena auf, Heiligabend zuhause zu bleiben und die Jenaer Gottesdienste auf Jena TV um 15 Uhr, auf Radio OKJ 103,4 um 20 Uhr und ab 15:30 Uhr verfügbar online unter www.kirchenkreis-jena.de mitzufeiern oder eine Andacht im kleinen, familiären Kreis zu halten. Für Kinder wird der Kindergottesdienst mit den Sonntagsrettern ab 16 Uhr auf Jena TV und auch online unter www.kirchenkreis-jena.de zu sehen sein.

Die Präsenz-Gottesdienste sind bereits ausgebucht, sodass keine weiteren Besucher mehr kommen können. Um das Infektionsrisiko zu vermeiden, sind die Menschen ohne bestätigte Buchung gebeten, nicht zu kommen, da es keinen Einlass ohne vorherige Buchung geben kann. In diesem Jahr ist es ein Gebot der Nächstenliebe und der Achtung vor dem Leben, auch an Heiligabend andere zu schützen und Kontakte wo möglich zu verringern, um weitere Infektionen zu vermeiden.