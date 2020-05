Die Schulschließungen aufgrund der Pandemie sind für viele eine Herausforderung. Für Eltern von Kindern mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen ist der Alltag ohne externe Betreuung oft kaum zu schaffen.

Von Katharina Hille

Henryk Kolodziej, Geschäftsbereichsleiter Schulen der Stiftung Finneck und zugleich Leiter der „Maria Martha“ Schulen muss schmunzeln, wenn er an die Szene denkt, die vielleicht vier Wochen her ist: Ein Schüler stand vor der Schule und flehte ihn geradezu an, endlich wieder hinein zu dürfen. Dem Mathematiklehrer fiel es schwer, den Jungen davon zu überzeugen, dass das noch nicht geht. Nun aber begann für die Schüler und die pädagogischen Mitarbeiter der Stiftungsschulen wieder ein fast normaler Alltag.