"Die beiden sind schon ein kongeniales Team“, sagt Superintendent Sebastian Neuß von Nina Spehr und Lukas Gräfe. Die Pfarrerin und der Lehramtsstudent aus Jena gestalten in der Corona-Krise einen TV-Kindergottesdienst.

Von Beatrix Heinrichs

„Ich würde es eher eine Kindersendung der Kirche nennen“, sagt Spehr, die nicht nur ihr schauspielerisches Talent, sondern auch die Freude am Drehbuchschreiben entdeckt zu haben scheint. Ideengeber, kreativer Kopf und Schreiber der „Sonntagsretter“, so der Titel des Formats, sei jedoch Lukas Gräfe, sagt Spehr. Der 22-Jährige studiert an der Uni Jena Deutsch und Evangelische Religion auf Lehramt. Im „Nebenamt“ ist er Gemeindemitarbeiter am Melanchthonhaus.