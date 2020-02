Kirche demonstriert mit

"Die evangelischen Christen in Erfurt treten für Toleranz und Mitmenschlichkeit ein", heißt es in einer Erklärung des Seniorats des Kichenkreises Erfurt, die am Tag nach der Wahl Thomas L. Kemmerichs (FDP) zum Thüringer Ministerpräsidenten veröffentlicht wurde. Hier lesen Sie die vollständige Erklärung. Und auch an den Demonstrationen gegen den mit Stimmen der AfD gewählten Ministerpräsidenten nahmen Mitglieder des Kirchenkreises mit einem eigenem Transparent "Nächstenliebe verlangt Klarheit" teil. Auch in Jena beteiligten sich Kirchenmitglieder an den Demonstrationen. Die Jenaer Jugendpfarrerin Johanna Bernstengel (Foto) sprach zu den Demonstranten.

Für Sonnabend, 15. Februar, ist auf dem Erfurter Domplatz eine Großdemonstration unter dem Motto "Nicht mit uns – Kein Pakt mit Faschist*innen" durch den deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) angemeldet, bei der rund 10.000 Teilnehmende erwartet werden.

Hier werden unter anderem Redebeiträge von den Vertretenden der Religionsgemeinschaften, der Aktion Fridays for Future Erfurt und dem DGB gehalten. Die Veranstaltung wird auch musikalisch begleitet. Mehr Informationen dazu gibt es hier.

Am selben Tag findet in Dresden eine Demonstration gegen den ideologischen Missbrauch der Bombardierung Dresdens durch Neonazis statt.