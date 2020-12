Die Hirten wärmen sich an der Feuerschale, die mit weißen Federflügeln ausgestatteten Engel halten sich ihre dicken Jacken vor den Bauch. Dahinter stehen die Schafe des Naturschutzbundes in einem Gatter und bleiben unbeeindruckt. Der Drehort für das besondere Kirppenspiel des Kirchengemeindeverbandes Wettin im Krichenkreis Halle-Saalkreis wurde ganz bewusst ausgewählt: Die Schafe, die derzeit am Petersberg Landschaftspflege übernommen haben, geben eine gute Kulisse. Es dauert eine Weile, bis die Mitarbeiter vom Offenen Kanal Wettin die Kameras und das Richtmikrofon in Position gebracht haben und das Krippenspiel professionell aufgezeichnet werden kann. Geübt wurde zuvor in jeder Gemeinde separt. Am Mittwoch vor dem Drehtag gab es eine gemeinsame Generalprobe. Der eine Teil des Films entsteht bei den Schafen, der andere in einem ehemaligen Stall, der mit Stroh und Krippe ausgestattet wurde. Drei Mitarbeiter des Offenen Kanals sind vor Ort. Darunter ist der 27-jährige Ayman Srmaney, der 2015 aus Syrien nach Deutschland kam, ein Muslim. „Ich lerne gern die andere Kultur, die anderen Geschichten kennen“, sagt er. Er sei sehr offen dafür und habe eine gute Beziehung zur Kirche. "Wir haben schon mehrfach in Kirchen gedreht.“

„Auf die Idee, das Krippenspiel auf DVD zu bringen, sind wir aufgrund der Corona-Situation gekommen. In unserem Kirchengemeindeverband gibt es mit Brachwitz, Domnitz, Löbejün und Wettin vier Kirchengemeinden, die jährlich zum Heiligen Abend ein eigenes Krippenspiel aufführen. Das geht in diesem Jahr nicht live“, erklärt Gemeindepädagogin Birgit Malinowski.

"Für die 25 beteiligten Kinder ist das Filmprojekt ein sehr schönes Ereignis. Es ist spannend, zu sehen, wie ein Film gedreht wird. Und jeder wird mit dem Film ja eine Erinnerung besonderer Art bekommen“, so Birgit Malinowski. Das Krippenspiel werde an Heilig Abend beim Offenen Kanal Wettin ausgestrahlt.

Claudia Crodel