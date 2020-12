Im evangelischen Religionsunterricht haben Viertklässler der Grundschule Landsberg in einem gemeinsamen Projekt mit der Kirchengemeinde die Figuren aus der Weihnachtsgeschichte gemalt. Dabei verwandelten sie schmale hohe Holzbretter in Maria und Josef, die Tiere an der Krippe, Engel und die drei Heiligen Könige. "Ich habe den Esel und einen der Weisen gemalt. Das hat Spaß gemacht", erklärt Otto. Vier Unterrichtsstunden haben sich die Schüler mit ihrem besonderen Weihnachtsprojekt beschäftigt. Unterstützung bekamen sie von Religionslehrerin Adelheid Ebel und der Künstlerin Sabine Kuras. Das Ergebnis kann sich jeder ansehen, der an der Nikolaikirche vorbeikommt. Darauf sind die Kinder stolz. Einige von ihnen wirken auch am großen Openair-Gottesdienst auf der Landsberger Freilichtbühne am Heiligen Abend mit. In dem ökumenischen Gottesdienst soll das Friedenslicht von Betlehem verteilt werden. (red)